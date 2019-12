Super Dzeko promuove la Roma, “Questa squadra mi convince”

Per la Roma il Natale può davvero iniziare. I giallorossi chiudono l’anno con un sorriso che solo un successo sulla Fiorentina può provocare. Merito dei giovani come Pellegrini e Zaniolo, ma anche dei senatori come Dzeko e Kolarov. Nei cinque campionati migliori d’Europa, solo Messi finora ha fatto meglio di Kolarov con le punizioni. L’anno del serbo è stato folgorante, con 9 gol segnati. Per trovare un difensore che aveva fatto così bene bisogna tornare a Oddo nel 2006. A benedire la Roma è anche Dzeko. “Questa squadra mi sta convincendo. Mi piacciono i giocatori che sono arrivati e che erano subito pronti per giocare, per aiutare la squadra. La Roma deve sempre competere per essere in alto. Stiamo facendo bene ma possiamo sempre migliorare, il quarto posto ci soddisfa. Questa è la strada giusta ma possiamo migliorare“. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.