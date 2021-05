Sullo stadio a Tor di Valle cala definitivamente il sipario

Il Tempo – Dopo il tam tam di voci e indiscrezioni, la notizia è arrivata nel tardo pomeriggio: la giunta Raggi ha approvato la delibera che dà l’avvio al procedimento di revoca del pubblico interesse concesso nel 2014 e confermato nel 2017 al progetto Stadio della Roma.

Il testo ora dovrà essere portato al voto in Consiglio Comunale. Delle 12 pagine della delibera, nove e mezzo sono occupate dal riepilogo del lunghissimo iter: dall’inizio con Ignazio Marino fino alla querelle esplosa quando la Roma, a fine febbraio scorso, aveva deciso di non proseguire nel progetto e di sfilarsi dal ruolo di “società sportiva utilizzatrice in via prevalente”. Questa decisione ha comportato per il Comune l’impossibilità di procedere secondo le previsioni della “legge Stadi” facendo decadere in automatico il ruolo di “proponente” per la Eurnova di Parnasi.

Scrivo gli uffici: la revoca viene disposta a seguito “del mutamento dello scenario della situazione” dopo l’addio della As Roma al progetto, e “non prevedibile al momento dell’adozione della dichiarazione di pubblico interesse”.