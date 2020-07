Sui social il popolo giallorosso sta con Zaniolo

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Nicolò Zaniolo criticato da giocatori e tecnico, ma non dai tifosi. La maggioranza dei romanisti si è schierata dalla parte del ragazzo, dopo i rimproveri al termine di Roma-Verona. “Per quale motivo hanno dovuto sgridarlo pubblicamente? Io lo avrei fatto nello spogliatoio per non creare altre polemiche in un momento così complicato della stagione” è il pensiero nell’etere romano. “In questa stagione ha dato tanto alla squadra, è appena tornato da un infortunio, è plausibile che non riesca a dare il massimo“. Sui social scrivono: “Non me lo aspettavo da Fonseca, è sempre stato attento agli equilibri nello spogliatoio. Abbiamo criticato Petrachi per la sua intervista e adesso l’allenatore sgrida un suo giocatore pubblicamente?“, qualcuno risponde: “L’ha fatto di proposito, forse c’è qualcosa sotto…“. La teoria di alcuni tifosi è che la Roma stia preparando il terreno per la cessione del trequartista: “La prima cosa che ho pensato è stata: Vendono Zaniolo. Troppe volte abbiamo visto giocatori messi in discussione per rendere meno amaro l’addio”.