Oltre a Shomurodov oggi è stato impegnato in Nazionale anche il Amadou Diawara, ormai ai margini delle gerarchie di José Mourinho nella Roma. Il centrocampista, schierato nell’undici titolare, ha affrontato con la maglia della sua Guinea in amichevole il Sudafrica. Il match è terminato sullo 0-0 e il giocatore romanista è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.