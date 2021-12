Subito Sarr e Grillitsch: Pinto al lavoro per il mercato

Il Messaggero (G. Lengua) – La sessione di mercato invernale è alle porte (inizio 3 gennaio) e Tiago Pinto ha l’obiettivo di rinforzare fascia destra e centrocampo. Per il vice Karsdorp è stato sondato Bouna Sarr, terzino destro del Bayern Monaco di 29 anni: l’idea è quello di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Resta in piedi anche la pista che porta a Stryger Larsen: il calciatore dell’Udinese è stato offerto perché in scadenza di contratto e i rapporti con il club di Pozzo sono ai minimi storici. Più complicato arrivare a Dalot: Ragnick lo ha praticamente blindato. Su Max Aarson del Norwich, invece, i problemi sono la forte concorrenza e il prezzo di 25 milioni, reputato troppo alto per le casse giallorosse. Restano invece sullo sfondo Pedersen del Feyenoord e Henrichs del Lipsia.

A centrocampo l’osservato speciale è Florian Grillitsch dell’Hoffenheim con contratto in scadenza a giugno 2022, un possibile affare con l’offerta giusta. Per giugno sondato anche Freuler dell’Atalanta, mentre il ritorno di Frattesi sarebbe il vero colpo: la Roma detiene il 30% del cartellino e il giocatore sogna di tornare a Trigoria.