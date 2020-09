Suarez spinge Dzeko verso la Juventus. Smalling, la trattativa è piena di insidie

Il Messaggero (S.Carina) – Smalling è stato sempre il primo obiettivo della Roma. Il rinvio delle visite mediche di Schick col Bayer Leverkusen, attaccante in quarantena perchè un membro della nazionale è positivo al COVID, fa slittare la sua ufficialità ai tedeschi. Non la certezza di incassare i 26 milioni, più 2 di bonus, con quali si tenterà l’assato a Smalling. Che poi in realtà la cifra è sempre quella: 14 milioni. Il Manchester, che non intende pagare i bonus in caso di partecipazione alla Champions, è entrato nell’ottica di trattare. La distanza rimane sempre ampia. In parallelo procedono spedite le uscite con Fazio e Jesus vicini ai saluti. L’argentino è ad un passo dal Cagliari, ma la Roma dovrà contribuire allo stipendio, mentre il brasiliano sta provando a liberarsi per accettare la proposta del Genoa. Santon tratta con il Besiktas, Perotti – che ha in tasca l’offerta del Fenerbahce – aspetta un rilancio dello Spartak. Intanto la questione passaporto blocca Suarez alla Juventus che non ha più posto per gli extracomunitari. Questo spiana la strada per Dzeko. Con Edin alla Juve e Riccardi al Pescara, la trattativa per Milik torna al punto di partenza: Under più soldi.