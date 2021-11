Sturaro: “Abbiamo fatto una grande partita. All’unica disattenzione ci hanno punito”

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, è stato intervistato durante il post-partita di Genoa-Roma 0-2. Queste le sue parole:

STURARO A GENOA CHANNEL

Come hai visto la partita?

Sapevamo di incontrare una squadra molto forte, con singoli di alto livello. Abbiamo fatto una grande partita. All’unica disattenzione ci hanno punito. Teniamo la prestazione e il sacrificio, un buon punto di partenza. Questa settimana con il mister abbiamo intrapreso un percorso, di certo sapevamo di arrivare in questa partita non in perfette condizioni. Sarà un percorso lungo.

Serve tempo e pazienza per continuare su questa strada?

Assolutamente sì, quando c’è un cambio di allenatore significa che si sono sbagliate tante cose. Il nuovo allenatore chiede cose differenti, noi dobbiamo sacrificarci. Solo il tempo, le prestazioni e gli allenamenti potranno darci una compattezza di squadra e un gioco che riusciremo ad avere.