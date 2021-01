Stroppa: “Roma più cinica”

Corriere dello Sport (M. Franco) – C’è poco da salvare dopo la sconfitta interna del Crotone per 3-1 contro la Roma. Per la prima volta nella sua storia i calabresi hanno segnato ai giallorossi ma non è bastato. A fine gara Stroppa ha rilasciato delle dichiarazioni di rito: “Devo dire che negli episodi non siamo stati così bravi. Sicuramente la Roma ha meritato questo risultato, soprattutto nel primo tempo, dove noi non siamo stati bravi a livello caratteriale”.

Leggi anche: Fonseca, sogni e speranze: “Sarebbe bello battere Conte”

“Qualcuno ha giocato con timore e paura e lo ha trasmesso alla squadra. Potevamo fare meglio di quanto fatto, mentre la Roma mi sembra che in tre occasioni ha fatto tre gol. Nella ripresa abbiamo risposto bene, giocando più semplice con più equilibrio. Abbiamo accorciato il risultato ed è stato un peccato non aver concretizzato le occasioni per il 3-2. Sarebbe stato bello avere un finale arrembante”.