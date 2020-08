La Roma si avvicina alla sfida di Europa League contro il Siviglia e anche l’ambiente si scalda. Questa mattina il gruppo di tifoseria organizzata Fedayn ha affisso davanti all’entrata del Fulvio Bernardini a Trigoria uno striscione per caricare la squadra proprio in vista dell’importante impegno che attende gli uomini di Fonseca domani sera in Germania. Questo il testo dello striscione:

“Vele spiegate, vento in poppa. Forza Roma, con voi nella lotta“.