Stretta anti-Covid a Trigoria. E le spese si moltiplicano

La Gazzetta dello Sport – Tutti tamponi negativi fatti ieri a Trigoria. Finalmente una buona notizia per la Roma dopo l’ondata che ha travolto il Centro Sportivo. Si temevano ancora più casi, ma al momento tutto è filato liscio anche grazie a qualche piccola accortezza presa dal club negli ultimi giorni. Giocatori e staff hanno avuto pochissimi contatti, si sono allenati tutti in forma individuale e non sono stati in aree comuni. Dalla Asl hanno il permesso di fare casa-lavoro-casa, ma la Roma ha consigliato comunque la massima prudenza e sconsigliato anche i movimenti al resto delle famiglie. Tra sabato e domenica dovrebbe esserci un nuovo giro di tamponi. La buona notizia è che Diawara e Calafiori sono completamente recuperati e stanno facendo lo stesso lavoro dei compagni.