Stekelenburg: “Sono stato bene a Roma, è stata un’esperienza bella anche se complicata. Dovremo essere efficaci sotto porta”

Il grande ex della sfida Marteen Stekelenburg è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Ajax. Il portiere, assente all’andata, ha parlato della sua esperienza a Roma e della sfida del ritorno. Queste le sue parole:

Come giudica la sua esperienza a Roma?

Se non è andata bene la colpa è stata la mia, sono stati anni difficili ma è stata una bella esperienza, seppur complicata. L’Ajax era casa mia e tutto era perfetto, qui è stata un’esperienza istruttiva.

Si rimprovera qualcosa?

No, nessun rammarico.

Il problema al ginocchio?

Ho recuperato al 100%, non corro alcun rischio a giocare.

Voglia di rivalsa?

No, assolutamente, siamo qui per fare del nostro meglio. Nessuna rivincita da prendermi. Dovessi trovare motivazioni extra per queste cose sarebbe un problema.

Come giudica la partita di Scherpen dell’andata?

Ha fatto molto bene, gli errori capitano e fanno parte del gioco, peccato per lui ma sono cose che succedono. Ci alleniamo insieme e ci sosteniamo a vicenda.

Bello tornare qui?

Si, sono stato 2 anni a Roma, è una bellissima città. Di solito il clima era anche migliore, faceva più caldo (ride).

Per domani come vedi la gara?

All’andata è stata una partita equilibrata. Dobbiamo essere più efficaci sotto porta, le squadre italiane danno pochi spazi. Dovremmo sfruttare le occasioni che ci capitano.