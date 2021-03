Gli Stati Uniti hanno battuto la Giamaica 4-1 in un incontro amichevole. I padroni di casa sono passati in doppio vantaggio grazie alle reti di Dest e Aaronson, con Lowe che ha accorciato le distanze prima della doppietta di Lletget. Bryan Reynolds, convocato dal CT Berhalter, è rimasto in panchina per tutti i 90′ della gara.