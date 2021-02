Stasera tocca a Dzeko: rodaggio per il Milan

Corriere dello Sport (G.Marota) – El Shaarawy dall’inizio, Smalling e Ibanez difficilmente ci saranno contro il Milan, mentre Kumbulla è sulla via della guarigione. Sono queste le indicazioni fornite da Fonseca durante la conferenza stampa. Il tecnico non ha parlato del centravanti: toccherà a Dzeko. Una settimana fa il bosniaco indirizzò la partita con un colpo da campione e il peso dell’attacco oggi sarà sulle sue spalle. Prevista un’altra staffetta con Borja Mayoral. La strategia di Fonseca è chiara: sta cercando di portare Dzeko “a temperatura” partita dopo partita, affinchè possa arrivare al top della condizione all’appuntamento contro il Milan. E’ ancora presto per fare la formazione per i rossoneri, ma l’idea di base è questa. Intanto arrivano buone notizie per quanto riguarda Cristante che ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Con lui Mancini alla sesta da titolare negli ultimi 25 giorni.