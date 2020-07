Dopo essere scesi in campo contro la Fiorentina con la maglia home della prossima stagione, stasera la Roma vestirà per la prima volta la divisa away 2020/2021. Come riporta il club tramite il proprio profilo Twitter, contro il Torino i giallorossi indosseranno la maglia prodotta dalla Nike color avorio con colletto rosso pompeiano e lupetto disegnato da Piero Gratton.