Staff medico: presto un nuovo responsabile

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La stagione è terminata da meno di due settimane, ma quella nuova è già alle porte. I giocatori sono in vacanza o impegnati con le rispettive nazionali in vista dell’imminente Europeo, Trigoria invece resta popolata da chi lavora dietro le quinte per preparare la nuova squadra da consegnare a José Mourinho.

Compreso lo staff medico che dopo una stagione di tanti infortuni muscolari e ricadute dovrà voltare pagina per evitare gli errori commessi negli ultimi mesi pieni di infortuni. Presto la Roma deciderà anche chi sarà il nuovo responsabile del settore sanitario: il dottor Causarano in scadenza di contratto lascerà il club giallorosso, i Friedkin cercano una nuova figura per voltare definitivamente pagina sul caos infortuni.