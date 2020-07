Stadio, slitta il vertice con Raggi. Maggioranza divisa

Il Messaggero – Slitta a domani il vertice il Campidoglio, con Virginia Raggi e la maggioranza M5S, per discutere dell’iter del progetto del nuovo stadio della Roma. L’incontro, inizialmente annunciato per oggi, è stato posticipato di un giorno a causa della concomitanza con la convocazione dell’assemblea capitolina. La sindaca esaminerà gli esiti della due diligence affidata all’ingegner Roberto Botta, vice direttore generale del Campidoglio, che darà parere positivo all’avvio dei cantieri a Tor di Valle. Resta il nodo politico: nella maggioranza i dubbi sono tanti soprattutto dopo l’inchiesta della Procura e Raggi dovrà testare la compattezza del gruppo, nel quale già si prevedono un paio di defezioni in vista della votazione sulla convenzione urbanistica in consiglio comunale.