Stadio Roma, l’ad di Acea verso l’archiviazione

Nel maxi processo sullo Stadio della Roma, va verso l’archiviazione Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Acea. Donnarumma, indagato per corruzione, era finito nel mirino dei pm quando effettuò, per l’Auditorium in via della Conciliazione, due sponsorizzazioni da 25mila euro ciascuna. Gli inquirenti sospettavano che questa razione di denaro, promessa a Marcello De Vito, fosse il frutto di una corruzione, dati anche i rapporti tra i due. Gli avvocati dell’indagato, però, hanno dimostrato essere questo sospetto infondato. Lo riporta Il Corriere della Sera.