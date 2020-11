Stadio rinviato. Ds: c’è De Jong

Il Tempo (A.Austini) – Il nome nuovo per la direzione sportiva della Roma è quello di John De Jong, attuale ds del PSV. Il manager è stato inserito da Friedkin in una shortlist di tre candidati, insieme a quello di Campos che fatica a liberarsi dal Lille. Friedkin ha intenzione di dividere il club in due macro-aree: business e sportiva. Per la prima rimangono il CEO Fienga e Calvo, la cui qualifica ora di direttore operativo, ma in praticà già svolge mansioni da direttore generale. Al loro fianco da gennaio lavorerà Stefano Scalera. Si occuperà dei rapporti istituzionali a cominciare da quello complesso per il nuovo Stadio. Col passaggio di proprietà si è perso altro tempo e ormai l’approvazione finale del dossier è destinata a slittare a dopo le elzioni. La Regione, per motivi elettorali, non ha alcuna intenzione di sbloccare l’attuale intoppo burocratico regalando i fatto una carta vincente alla Raggi. Appuntamento, quindi, all’autunno del 2021. Per quanto riguarda i conti la qualificazione in Champions aiuterebbe e non poco, ma si sta lavorando sugli sponsor. FXORO ha allargato il suo impegno economico e un ottavo accordo, con un partner “locale“, sta per essere annunciato. La partita grossa, però, si gioca sugli sponsor della maglia e su quello tecnico. Per Qatar Airways e Hyundai non c’è aria di rinnovo al momento. Dopo lo strappo clamoroso con la Nike il tempo stringe anche per produrre le magliette per la prossima stagione. La Roma si è già attrezzata per un’annata “no brand“, ma nel frattempo sta trattando con New Balance un contratto molto simile a un cambio merce: l’azienda americana pagherebbe poco più di 2 milioni di euro più le royalties, ma dal prezzo andrebbero scalate le forniture.