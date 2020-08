Stadio, l’eredità scomoda che imbarazza il Comune

Il Messaggero (F. Rossi) – E lo stadio? Con il passaggio di testimone al vertice della Roma, l’attenzione si concentra ancor di più sul secondo snodo fondamentale del futuro giallorosso: l’impianto di proprietà. Virginia Raggi ha già annunciato il proseguimento dell’iter, ma resta l’incognita sui tempi, anche perché in Campidoglio i dubbi sulla nuova opera all’interno della maggioranza M5S sul progetto non si sono cancellati. E alcuni ambienti pentastellati non nascondono imbarazzo nel portare ancora avanti il progetto.