Stadio, Friedkin in Campidoglio a inizio 2022

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – I Friedkin sono convinti ad andare avanti con il nuovo stadio, anche se adesso la struttura societaria interessata ad affrontare le questioni legate al tema impianto cambierà radicalmente.

Nell’ultimo anno se ne è occupato il dirigente Stefano Scalera, che è praticamente in uscita anche se ufficialmente interromperà il contratto con la Roma il 31 dicembre. Ma ha già svuotato gli uffici, in questi giorni è in ferie e dal primo gennaio tornerà al Mef.

Scalera ha trasferito tutto il dossier stadio al nuovo amministratore delegato Pietro Berardi, ma ai rapporti istituzionali potrebbe arrivare un’altra figura dirigenziale. Circola da qualche giorno il nome di Lucia Bernabè, figlia del supermanager Franco. Il dossier stadio potrebbe essere affidato a lei.

Friedkin è intenzionato ad andare avanti, ma i tempi non saranno brevi. Il presidente della Roma ne ha già parlato con il sindaco Gualtieri, in occasione della partita con l’Inter, quando il primo cittadino era in tribuna. In quella circostanza Berardi invece si è confrontato con il nuovo assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. Un appuntamento istituzionale sarà fissato con il nuovo anno. La soluzione sulla quale si lavorerà sarà quella dell’area degli ex Mercati Generali, all’Ostiense.