Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, è stato intervistato da Centro Suono Sport ed ha parlato dell’iter dello Stadio della Roma. Queste le sue parole:

“È evidente che l’iter è inceppato e non arriverà in aula a Natale“.

Appare, anche in questo caso, una netta contrapposizione con le recenti parole del Sindaco Virginia Raggi che appariva come molto ottimista. La strada per il progetto è ancora lunga e non sono da escludere colpi di scena.