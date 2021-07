Stadio della Roma, Michetti: “Ci sono varie zone che possono essere utilizzate”

Lo Stadio della Roma è uno dei principali argomenti dei candidati sindaco della Capitale. In campagna elettorale per le elezioni che si terranno ad ottobre, i vari candidati espongono il loro piano per l’impianto.

Negli ultimi giorni era stato Carlo Calenda a proporre il suo progetto, oggi è Enrico Michetti. Queste le dichiarazioni del candidato del centrodestra: “Incontrerò la As Roma, perché fare lo stadio significa creare un circolo virtuoso di investimenti, opere e posti di lavoro. Va contemperato l’interesse pubblico con quello privato. Facciamo così un ‘match’ tra l’interesse della società e il pubblico. Ci sono varie zone della città che possono essere utilizzate, chiaro che uno stadio deve essere vicino ad assi viari e trasporti adeguati, sia presenti o da realizzare. Ma uno stadio può smuovere tanti soldi, può creare occupazione e servizi”.