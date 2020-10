Stadio della Roma, la risposta del Comune alla Regione Lazio: “Non risultano essere stati segnalati eventuali approfondimenti tecnici di cui parla la stessa”

Dopo il duro attacco arrivato dalla Regione Lazio al Campidoglio, il Comune di Roma Capitale ha risposto con un controcomunicato riguardante il nuovo Stadio della Roma. Ecco la nota:

“La Regione Lazio confonde lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio per la realizzazione dello Stadio di Tor di Valle, al quale oggi si e’ riferita la sindaca Virginia Raggi, con l’approvazione della Convenzione Urbanistica. La Giunta regionale, infatti, deve ancora approvare lo schema di Accordo di collaborazione finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, in particolare della linea ferroviaria Roma-Lido. Si tratta di un atto propedeutico alla Convenzione Urbanistica. Inoltre, ad oggi gli eventuali approfondimenti tecnici di cui parla la Regione Lazio non risultano essere stati segnalati dalla stessa‘”.