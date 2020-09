Stadio della Roma, il Pd contro il progetto. Raggi: “Io vado avanti”

Il Corriere Della Sera – Anche il Pd si sfila e lo Stadio della Roma va sempre più in bilico. Il progetto rischia di non andare nemmeno al voto su Convenzione e Variante urbanistica, ultimo passaggio dell’iter prima della posa del primo mattone. Il problema è che la Raggi non ha i numeri in aula per il sì definitivo, il Pd ieri ha chiarito di essere contrario al progetto Stadio firmato dalla sindaca grillina, il capogruppo Giulio Pelonzi ha dichiarato che “Partiamo da una posizione di forte contrarietà”. In serata la replica della sindaca: “Loro non vogliono lo stadio, io vado avanti“.