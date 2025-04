Il calcio è in costante evoluzione, e lo studio delle sue trasformazioni è fondamentale per chiunque voglia eccellere in panchina. Tra coloro che hanno approfondito questi cambiamenti c’è Sergio Spalla, collaboratore tecnico di Claudio Ranieri, che ha ottenuto il prestigioso Master UEFA Pro con una tesi dedicata all’evoluzione della tattica in Serie A nell’ultimo decennio.

Come riportato dal sito ufficiale della FIGC, il lavoro di Spalla ha analizzato le squadre e gli allenatori che, negli ultimi dieci anni, hanno lasciato un’impronta significativa dal punto di vista tattico nel massimo campionato italiano. Un riconoscimento importante per un tecnico emergente, che conferma ancora una volta quanto il calcio moderno sia sempre più legato allo studio e alla ricerca continua.

https://www.figc.it/it/tecnici/news/le-evoluzioni-tattiche-negli-ultimi-dieci-anni-di-serie-a-disponibile-la-tesi-di-sergio-spalla/