Casting Roma: prende quota il nome di Montella. Ecco come può lasciare la Turchia

Vola un aeroplanino nelle idee dei Friedkin. È Vincenzo Montella la suggestione più calda per la panchina della Roma. I proprietari statunitensi, attualmente a Londra, sono alla ricerca del nuovo tecnico giallorosso dopo l’esonero di Ivan Juric. Escluso il ritorno di Daniele De Rossi, che si è comunque detto aperto ad un ritorno nel futuro a Trigoria, sono stati diversi i nomi accostati alla panchina giallorossa.

Nelle ultime ore il più quotato è quello di Vincenzo Montella. L’ex attaccante del tricolore del 2001, ed allenatore giallorosso dieci anni più tardi, potrebbe svincolarsi dal ruolo di commissario tecnico della nazionale turca in virtù di una clausola presente sul contratto, spiega il Corriere dello Sport. Pur di approdare, per la terza volta, nella Capitale Montella sarebbe disposto a rinunciare a ben sei mesi di stipendio della TFF, la federcalcio turca. La conditio sine qua non è però solo una: non un ruolo da traghettatore, ma un progetto a lungo termine. La decisione potrebbe giungere anche nelle prossime. La palla passa ai Friedkin.