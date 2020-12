Stadio della Roma, Frongia: “Sul Flaminio il club non si è fatto avanti né con me né con la sindaca Raggi”

L’assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini Daniele Frongia ha rilasciato delle dichiarazioni a TGR Lazio Tra gli argomenti trattati la possibile costruzione del nuovo stadio della Roma al Flaminio. Ecco le sue parole: “Il Flaminio non sarà abbattuto anzi, stiamo andando verso la direzione opposta. Dal 2016 abbiamo fatto diversi interventi di bonifica, pulizia e rimozione di detriti. La Roma? Abbiamo contatti con il club quasi quotidiani per le iniziative sul sociale ma sul tema Flaminio non si sono fatti avanti né con me né con la sindaca Raggi”.