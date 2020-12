Stadio, Fienga ha incontrato la Sindaca Raggi: la Roma valuta le alternative a Tor di Valle

Pagine Romaniste (D.Moresco) – Tor Di Valle sì, Tor Di Valle no. Questo è il dilemma che balena nella testa dei proprietari della Roma. Nessuna dichiarazione ufficiale in merito, ma negli incontri con le varie personalità, anche con Malagò e Gravina, se ne è parlato. I Friedkin sono stanchi di aspettare il Comune, la Regione e tutte le parti in causa che prendono tempo e fanno politica. Alla Roma serve uno stadio di proprietà.

Si è mosso in prima persona anche l’Amministratore Delegato Guido Fienga, che ha incontrato nei giorni scorsi la Sindaca Virginia Raggi. A nome del Club, l’AD ha voluto sottolineare che la Roma è pronta a valutare le alternative all’opzione Tor di Valle. Se fino ad oggi se ne è parlato in maniera ufficiosa, con le dichiarazioni di Fienga alla Raggi, si apre un nuovo capitolo per la vicenda Stadio della Roma.