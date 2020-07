Nella giornata di domani, alle ore 18.30, si svolgerà la discussione per la costruzione dello stadio della Roma in modalità mista. Fernando Magliaro de Il Tempo ha infatti confermato che domani in Campidoglio Virginia Raggi e la maggioranza M5S discuteranno a proposito dell’iter del progetto. La sindaca esaminerà gli esiti della due diligence affidata all’ingegner Roberto Botta, vice direttore generale del Campidoglio, che dovrebbe dare parere positivo all’avvio dei cantieri a Tor di Valle.