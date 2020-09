Pagine Romaniste (da Trigoria S.Valdarchi) – Giornata di via vai a Trigoria per l’affare Milik, vicino alla sua conclusione, e non solo. Nel Centro Sportivo romanista si è recato anche Alessandro Daffina, amministratore delegato di Rothschild. Con lui si è parlato di un argomento che è sempre in cima ai pensieri giallorossi: lo Stadio che sorgerà nell’area di Tor di Valle.