Lina Souloukou, CEO della Roma, uscendo da Palazzo Senatorio è stata intercettata da Radio New Sound Level. Queste le sue parole: “L’incontro con il sindaco Gualtieri è andato bene. Per lo stadio c’è ancora molto lavoro da fare”. La CEO si era recata a Palazzo Senatorio proprio per fare il punto della situazione sul nuovo Stadio della Roma a Pietralata. “Al sindaco è piaciuta la nuova maglia” ha poi aggiunto la dirigente, che ha donato al primo cittadino di Roma la nuova divisa da gioco.