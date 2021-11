Stadi, si va verso la stretta: non vaccinati fuori

Il Governo sta per decidere ma la strada sembra essere tracciata. La risposta finale arriverà venerdì prossimo quando il monitoraggio settimanale dell’Iss comunicherà l’indice Rt. Le prime iniziative riguarderebbero una stretta sulle condizioni per ottenere il certificato verde e il settore dello svago che potrebbe essere riservato soltanto ai vaccinati. Il Green Pass verrebbe rilasciato, per cinema, teatri, stadi, bar e ristoranti, solo a chi abbia completato il ciclo vaccinale e ai guariti da non più di sei mesi, escludendo così il tampone, sia rapido che molecolare. Lo riporta il sito SportMediaset.