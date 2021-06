Femminile, Alessandro Spugna nuovo allenatore

L’AS Roma è lieta di annunciare che Alessandro Spugna assumerà l’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Femminile.

Nato a Torino il 22 novembre del 1973, Spugna è cresciuto da calciatore nel vivaio del Torino. Dal 2002 ha intrapreso la carriera da allenatore nel settore giovanile della Juventus. Nel club bianconero ha guidato la Primavera femminile per due stagioni dal 2018 prima di approdare in Serie A sulla panchina dell’Empoli nel campionato da poco concluso.

Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football del Club ha commentato così l’arrivo di Spugna: “Abbiamo scelto Alessandro per i suoi valori di allenatore e di uomo e riteniamo che rappresenti il profilo giusto per cominciare un nuovo capitolo della Roma. Alessandro è un leader giovane ma già con molta esperienza: la sua ambizione sarà fondamentale nel percorso di continua crescita della squadra e della società”.

Con Alessandro Spugna è stato siglato un contratto fino al 30 giugno 2022.

“Per prima cosa vorrei congratularmi con Betty Bavagnoli, con lo staff e con tutte le ragazze per la meritata conquista della Coppa Italia”, ha commentato il nuovo tecnico giallorosso.

“Vorrei anche ringraziare l’AS Roma per la grande opportunità che mi è stata offerta, è per me un orgoglio essere stato scelto per dare continuità a un progetto così importante. Sono approdato in un club unico e prestigioso, in una squadra forte e con tifosi veramente passionali, nella città più bella del mondo. Non vedo l’ora di cominciare!”.

asroma.com