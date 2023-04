Spugna: “Vogliamo chiudere subito il discorso. Dobbiamo essere molto concentrate e attente per centrare l’obiettivo” – VIDEO

Alessandro Spugna, è intervenuto ai microfoni del club alla vigilia della sfida con la Fiorentina, che potrebbe portare alla Roma Femminile il primo storico Scudetto. Ecco le sue parole:

Sulla sfida.

“Sicuramente è il primo match point a disposizione, vogliamo chiudere subito il discorso. È chiaro che non sarà una partita semplice, perché nessuno verrà qui per partecipare a una festa, ma arriveranno qui per giocarsi la partita. Dobbiamo essere molto concentrate e attente per centrare l’obiettivo”.

Rispetto alle altre gare, questa partita si prepara diversamente?

“In realtà no, ma le emozioni ti condizionano, qui non si tratta della preparazione della partita. La Fiorentina è una squadra che abbiamo affrontato già tre volte quest’anno. Sappiamo tanto di loro e anche loro sanno tanto di noi. Dipenderà molto dal nostro approccio, dalla nostra attenzione, ma credo che questa non mancherà perché è una partita molto importante per noi”.

Bisogna dimenticare anche le partite passate con la Fiorentina, visto che la Roma ha sempre vinto contro la Viola.

“Sì, è una partita diversa, nuova. Dobbiamo approcciarla bene come abbiamo sempre fatto, sono convinto che in questo modo faremo una grande gara e alla fine potremo festeggiare”.

In questa partita ci sarà l’ennesimo sold out del Tre Fontane.

“Sì, ho saputo che i biglietti sono andati via prestissimo e questa è una grande soddisfazione per noi. Colgo l’occasione per ringraziare i tifosi che ci sono stati vicini dall’inizio della stagione, non solo in Italia ma anche in Europa. Sono stati straordinari, sarebbe bellissimo festeggiare con loro. Li ringrazio tanto, speriamo di poter festeggiare con loro”.