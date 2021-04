Assente per l’infortunio rimediato all’andata, Leonardo Spinazzola ha comunque festeggiato la qualificazione in semifinale. Tramite un post su Instagram, infatti, l’esterno della Roma ha esultato per il pareggio (1-1) che vale il passaggio del turno ai danni dell’Ajax.

“Soffrendo e lottando andiamo in semifinale. Complimenti ragazzi. Daje“, scrive il laterale sinistro giallorosso.