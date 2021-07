Spinazzola sale sul charter e dà la carica agli azzurri

La Gazzetta dello Sport (M.Pasotto) – Oggi è il giorno dell’esame e l’Italia ci arriva senza dubbio molto preparata, occorrerà capire se basterà per la commissione inglese. Il campo da cui arrivano le risate degli azzurri è quello del Tottenham, a nord di Londra, ad una trentina di chilometri da Wembley. Una sorta di Coverciano inglese, dove c’è tutto per lavorare al meglio. La bolla azzurra prosegue in questa struttura, davanti alla quale stazionavano un centinaio di tifosi con bandiere e magliette. Alla spedizione ha preso parte, come promesso, anche Spinazzola, decollato da Firenze insieme alla squadra. Si è seduto in panchina ad osservare la rifinitura e la sua presenza sarà un ulteriore stimolo per i suoi compagni.