Spinazzola: “Questa l’abbiamo sofferta di più ma abbiamo portato a casa i tre punti. Spero di continuare così e fare sempre meglio”

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, è stato intervistato durante il post partita du Udinese-Roma 0-1. Queste le sue parole:

SPINAZZOLA A ROMA TV

Tre punti finalmente…

Contro il Verona sappiamo che anche se abbiamo vinto non abbiamo ottenuto i tre punti. Contro la Juve meritavamo di vincere, questa l’abbiamo sofferta di più ma abbiamo portato a casa i tre punti. Adesso c’è la sosta ma questi tre punti sono ottimi.

Hai lavorato fisicamente e mentalmente…

Non ci siamo mai fermati, da dopo il lockdown fisicamente mi sono sentito sempre bene. Ho lavorato a casa e ancora mi trovo alle spalle il lavoro fatto. Spero di continuare così e fare sempre meglio.

Ti senti più Italo o Freccia Rossa?

Trenitalia regionale (ride, ndr).

La percentuale di condizione fisica della Roma com’è? Siamo a buon punto?

Siamo a buon punto. E’ normale che ci sono dei ragazzi nuovi e il mercato di mezzo. Dobbiamo continuare a lavorare perché dopo la sosta giocheremo ogni tre giorni. Non ci sarà tempo da lavorare, ci saranno partite ravvicinate e non puoi lavorare sul fisico. Anche col Verona che ti fa correre molto hai corso per 90′, con la Juve hai spinto sempre fino alla fine con grande pressione ed è successo anche oggi con un campo difficile e un avversario con caratteristiche diverse. Abbiamo retto bene.

La partita è stata preparata con l’attacco sia tuo sia di Santon?

Giocando con il 3-4-3, se ho la palla Santon va a chiudere il cross e viceversa. Giocando a 4 devi sempre chiudere l’azione.

SPINAZZOLA A DAZN

Ti senti sicuro in questo momento ad andare in campo?

Siamo controllati ogni due giorni, se siamo tutti negativi dobbiamo essere sicuri. Ci affidiamo alla nostra società. Noi anche fuori cerchiamo di essere sempre attenti, diciamo anche alle nostre famiglie di non uscire molto. Non solo noi, tutto il mondo sta passando un momento difficile.

Finalmente la vittora…

Sì, finalmente è arrivata. Contro la Juventus avevamo fatto un’ottima partita, ma non eravamo riusciti a vincere. Oggi abbiamo sofferto un po’ la loro profondità, con Lasagna e Okaka che sappiamo essere bravi in fare questo. Tenere Lasagna è dura, anche in Nazionale con Kevin è una bella sfida. Ci siamo allungati un po’ durante la partita, in mezzo al campo giocavano più liberi, è stato difficile reggere fisicamente, ma i tre punti sono arrivati.

Con una condizione migliore vedremo una Roma ancora più forte?

Secondo me siamo a buon punto. Offensivamente dobbiamo concretizzare maggiormente quello che creiamo, dobbiamo concludere con più cattiveria. Devi fare l’uno a zero e poi le partite cambiano.

Il mister non ti chiede di rientrare sul destro e calciare o attaccare il secondo palo sui cross?

Sì, quello il mister me lo chiede sempre. So che devo migliorare, perché non ho molti gol alle spalle. C’è sempre meglio per migliorare, soprattutto in cattiveria, che serve per fare gol. Ci lavoro e spero che arrivi più spesso.

Qual è la chiave del tuo rendimento?

Fisicamente sto bene, durante il lockdown ho lavorato tantissimo, mentre di solito non si ha il tempo di lavorare molto sul fisico. Da lì in poi ho avuto la fortuna di stare bene, di correre per 90 minuti senza affaticarmi, spero di continuare così.

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Sul ruolo…

Praticamente non abbiamo mai finito di giocare, mi trovo bene nel mio ruolo. Preferisco giocare sulla fascia sinistra, ho più propensione ad attaccare, spero di continuare così e mantenere questo livello.

Sul campionato…

Quest’anno ci sono tanti avversari, dobbiamo pensare partita dopo partita e poi a marzo vedremo cosa migliorare.

Sul reparto offensivo…

I nostri attaccanti hanno tanta qualità, una palla brutta riescono a farla diventare bella.

Su Smalling…

Non ho mandato messaggi a Smalling, i nostri difensori centrali se la stanno cavando bene. Se il mister vuole posso giocare anche in porta (ride ndr).