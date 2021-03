Spinazzola: “Prenderei Acerbi, Bonucci e Chiellini”

Il Messaggero (G.Lengua) – Leonardo Spinazzola dal ritiro in Nazionale pensa a sistemare la difesa della Roma. Il terzino ha proposto la soluzione per abbassare drasticamente il numero di gol subiti: “Alla Roma porterei Chiellini, Bonucci e Acerbi”.

Una stoccata, se pur velata, a chi in questo momento sta ricoprendo a fatica il ruolo di centrale a partire da Cristante, abbassato in difesa per mancanza di alternative, e passando per Mancini, Kumbulla e Ibanez.