Spinazzola: “Potevamo fare 5 gol e lì dobbiamo migliorare. In difesa abbiamo retto bene”

Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Fiorentina 2-0. Queste le sue parole:

SPINAZZOLA A ROMA TV

Serviva una grande prova di continuità…

Si una grande prova. Abbiamo iniziato male dopo abbiamo preso le misure, abbiamo accelerato un po’ ed è stata una partita bella e potevamo fare 5 gol. Lì dobbiamo migliorare sotto la porta e concretizzare di più ma difensivamente abbiamo retto bene.

Oggi gran bella partita perché dopo i primi minuti concentrazione da tutti i reparti…

Si è vero. Correvamo e pressavano tutti insieme, non abbiamo concesso la profondità. Siamo stati bravi.

Questo nuovo modulo ti permette di arrivare vicino alla porta…

Si, diciamo che i terzini del mister anche a quattro siamo stati sempre alti. Però è normale che dopo la fase difensiva c’è un ripiegamento di meno, perché hai il terzo in difesa quindi fai quei 5 metri in meno che puoi fare in avanti…

Però c’è soddisfazione…

Si sono felice che è arrivato questo gol e questa grande bella vittoria…