Spinazzola: “Porterei Chiellini, Bonucci e Acerbi alla Roma”

All’indomani della vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord, Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa da Parma. Tra gli argomenti trattati anche le differenze tra Nazionale e club. Queste le sue parole:

Leggi anche: Diritti TV, la Serie A sarà trasmessa su Dazn per il triennio 2022-24

“Roma unica italiana avanti in Europa? Quest’anno è un caso, ma ci sta perchè in Europa sono tutti forti. Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre“.