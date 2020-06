Spinazzola: “Il nostro obiettivo è la Champions, ma prima pensiamo alla Sampdoria”

Leonardo Spinazzola dopo esser stato a un passo dalla cessione all’Inter a gennaio è diventato uno dei pilastri della Roma di Fonseca. Il terzino giallorosso ha rilasciato delle dichiarazioni in una diretta Instagram in compagnia di Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole:

Zaniolo: Come stai?

Sto con mio figlio e mia moglie. Ho finito le serie tv.

Zaniolo: Sei carico per l’inizio campionato?

Si non vediamo l’ora. Sarà molto diverso senza l’apporto del pubblico ma non vediamo l’ora. Anche perché allenarsi senza l’obiettivo era difficile. Ora che lo vediamo è più semplice. Sarà semplice ma difficile. Vedere quello stadio vuoto non so come sarà. Vedremo…

“Radja mi chiede qual’è il nostro obiettivo…L’obiettivo è la Champions e la Samp. Prima la Samp, pensiamo partita per partita.. Saluto chi mi ha votato e tutte le persone che ci stanno seguendo, auguro una buona giornata a tutti”.