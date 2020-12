Spinazzola, niente Samp. In porta Pau Lopez

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La ripresa ufficiale degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio, ma già da oggi qualcuno tra i calciatori giallorossi si presenterà a Trigoria per lavorare, anticipando di un giorno le indicazioni di Paulo Fonseca.

Il tecnico ha deciso di concedere alcuni giorni di riposo assoluto, anche perché la squadra era stanchissima e i calciatori, tra campionato, coppe e nazionali, non si sono in pratica mai fermati. La voglia di continuare a fare bene però è tanta, per questo in molti scalpitano. Come gli infortunati, che oggi saranno al “Bernardini”: Zaniolo in testa, ma anche Spinazzola. L’esterno è fermo ai box per una lesione ai flessori della gamba sinistra rimediata a Bergamo: non ci sarà con la Sampdoria, l’obiettivo è recuperarlo per la trasferta di Crotone (6 gennaio) o per la gara con l’Inter (10).

Da verificare le condizioni del portiere Mirante, uscito per un fastidio al flessore contro il Cagliari: al suo posto, domenica prossima con la Sampdoria toccherà di nuovo allo spagnolo Pau Lopez.