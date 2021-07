Spinazzola, la sua finale speciale

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Leonardo Spinazzola è stato il miglior terzino dell’Europeo e non poteva mancare alla finale. Dopo l’ultimo rigore è sceso in campo con le stampelle per festeggiare. E’ sempre stato in ritiro con la squadra e si è preparato come se avesse dovuto giocare. Gli Azzurri sono stati bene insieme per più di un mese ed hanno lottato tutti insieme e Spinazzola ha voluto dare il suo contributo anche nella finale che ha vissuto in panchina.

Ha voluto ringraziare con la sua presenza i compagni che gli hanno dedicato la vittoria contro la Spagna con Insigne che ha indossato la sua maglia. Mourinho dovrà fare a meno del suo giocatore per 6 mesi. Leonardo gli ha assicurato che tornerà più forte di prima. Una carriera contrassegnata da discese e risalite. Le ultime nel 2019 quandi si ritrovò nell’ambito di un’algida operazione di plusvalenze con Luca Pellegrini che andò alla Juventus e poi lo scambio abortito con l’Inter per Politano. L’ultima stagione vissuta di slanco fino a scalzare Emerson sulla sinistra.