E’ stato di Spinazzola il gol che ha sbloccato Roma-Fiorentina, gara poi vinta dai giallorossi per 2-0 grazie al gol nel finale di Pedro. E proprio l’ex terzino della Juventus, che a gennaio era stato ad un passo dall’Inter, ha commentato il gol con un post su Instagram. Ecco le sue parole: “La sensazione del gol non mi appartiene molto, ma di quella della vittoria so che non ci si stanca mai. Grandi ragazzi. Continuiamo così”.

https://www.instagram.com/p/CHD8CCvleLO/