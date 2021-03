Spinazzola: “Dovremo essere attenti e fare una grande partita perché loro sono forti”

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue dichiarazioni:

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Fonseca ha definito lo Shakhtar pericoloso in contropiede. Quali misure prenderete?

Dovremo stare attenti alle marcature preventive. Che i nostri difensori non si deconcentrino mai. Dovremo essere sempre attenti perché loro sono forti. Dovremo fare una grande partita.

Per te che devi fare assist cambia il modo di giocare?

No, non cambia il far recapitare bene la palla. Dzeko, Mayoral e Mkhitaryan sono tutti e tre dei giocatori fortissimi. Chiunque giocherà ce la metterà tutta.

SPINAZZOLA A ROMA TV

La Roma sembra aver superato il momento…

Sì flessione, la trovo un parolone. Siamo sempre gli stessi. Ci sta nel calcio. Noi abbiamo un’identità. Sappiamo di incontrare una squadra molto forte.

La Roma può arrivare in fondo…

Quello non saprei. Il campo lo dirà, è dura. Sappiamo che ci sono squadre forti come noi. Ce la metteremo tutta.

Shakhtar di grande blasone…

Sì, l’abbiamo visto tramite i video. Hanno messo in difficoltà sia l’Inter che il Real.