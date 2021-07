Spinazzola, domani l’operazione al tendine d’Achille

È tutto pronto per l’operazione al tendine d’Achille per Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma è partito quest’oggi per la Finlandia, accompagnato dal Dottor Manara. Domani l’intervento chirurgico che lo rimetterà in piedi da parte del Professor Orava e del Dottor Lempainen. Spinazzola si è fatto male durante il secondo tempo del quarto di finale contro il Belgio e ora la Roma sta cercando un sostituto per i mesi in cui il terzino rimarrà fuori. La rosa di nomi è ampia: si va da Dimarco a Marcos Alonso e un possibile ritorno di Emerson Palmieri.