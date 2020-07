Spinazzola consuma la vendetta a metà

Corriere dello Sport (G.Marota) – La partita di ieri di Spinazzola sembra la fotografia della sua carriera: croce e delizia, ascesa e caduta, show ed errori. Per la prima rete in Serie A ha scelto proprio la società che l’ha sedotto e abbandonato, una sceneggiatura da film. Il terzino arrivò all’aeroporto di Linate ma fu rispedito al mittente come fosse un pacco guasto. L’Inter voleva fare un supplemento di visite e, inoltre, voleva rivedere le condizioni del trasferimento trasformando l’obbligo in diritto di riscatto. Ieri il destino ha giocato con la maglia della Roma fino al minuto 88, poi il mondo si è capovolto. Spinazzola ha provato ad allontanare il pallone, ma l’ha lisciato colpendo le gambe di Moses. Errore che ha consentito il pareggio di Lukaku. Ha corso sulla fascia come un forsennato, ha fatto una splendida diagonale con cui si è preso anche i complimenti di Fonseca. E’ entrato anche nel gol del vantaggio correndo senza palla portando via i difensori.