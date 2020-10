Spinazzola con il motore ibrido è diventato titolare inamovibile di cattedra

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Il nuovo motore ibrido di Leonardo Spinazzola funziona a pieno regime. Un po’ terzino, un po’ ala, un esterno a tutta fascia per la difesa a cinque, sembra aver scoperto l’elisir dell’affidabilità. Modificati i sistemi di allenamento durante il lockdown, stanco di fermarsi per problemi muscolari, si è rivolto ad uno specialista per cercare equilibrio. I risultati sono stati confortanti, passando da riserva a titolare stabile. Con la partenza di Kolarov, non ha più un concorrente feroce, in quel ruolo c’è anche il giovane Calafiori, ma il titolare per questa stagione è senza ombra di dubbio lui.