Spinazzola compie 28 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Leonardo Spinazzola è uno dei migliori giocatori della Roma in questa stagione. Per lungo tempo le sue discese sulla sinistra, unite ad una grande intesa con Mkhitaryan, sono state il punto forte della squadra di Fonseca. L’esterno oggi compie 28 anni e la società, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, gli fa gli auguri con un bel video in cui ci sono anche i gol segnati in maglia giallorossa.

🎂 Oggi Spinazzola compie 28 anni 👏 🐺 Tanti auguri, Leo! 🎉#ASRoma pic.twitter.com/3vBes6hGNS — AS Roma (@OfficialASRoma) March 25, 2021