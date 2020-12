La Roma vince 3-1 in casa contro lo Young Boys in Europa League, conquistando il passaggio del turno al primo posto nel girone con una giornata d’anticipo. Festeggia sui social Leonardo Spinazzola, che si complimenta con i compagni di squadra e con Riccardo Calafiori per il primo gol in maglia giallorossa. Queste le sue parole su Instagram:

“Bravi ragazzi, subito concentrati sulla prossima. Complimenti Calafiori, non male come primo gol in carriera”.